بالفيديو: تفاصيل أول فيلم رعب سعودي

كشف المخرج ثامر الهندي، عن تفاصيل تجهيز العمل لفيلم الرعب ” سخموي ” ، وهو أول فيلم رعب سعودي.
وأوضح الهندي أن بداية الفيلم كانت عبارة عن تصويت على ” سناب شات ” على أكثر الأفلام مشاهدة بين الجمهور، فتبيَّن أن أفلام الرعب هي الأكثر قبولًا.
وتدور أحداث فيلم ” سخموي ” حول موت موظفي شركة، واحدًا تلو الآخر، بسبب تمثال فرعوني.
وعن اسم ” سخموي ” ، أوضح المخرج أن اختيار الاسم جاء بعد البحث والتحري، مشيرًا إلى أنه اسم لملك قديم، قائلا: ” فضلناه لأنه يتميز بالمرونة، ويعلق بالذهن.. والأصداء وردود الأفعال كانت جميلة بشكل غير متوقع ” .
كما أوضح مدير إنتاج الفيلم رضوان البهتا، أنه تم استخدام أنواع مميزة من المؤثرات، وأجود الصوتيات الموجودة في عالم السينما في الخارج، والتي تستخدم في الأفلام الأمريكية.
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