شاهد: لجين عمران تفاجئ جمهورها بصور على غير العادة.. وتتحدث عن حبيبها الأول

نشرت الإعلامية، لجين عمران، صورا جديد لها، تظهر خلالها بملابس “كاجوال” رياضية، أظهرت رشاقة، لافتة تختفي عادة بالتنانير والفساتين الفخمة التي تحرص دائماً على ارتدائها.
كما نشرت “لجين” صورة مع والدتها، وعلقت عليها بقولها: “و ما الحب إلا للحبيب الأولِ. والدي حبيبي الله يحفظه هو حبي الأول والأخير.. ملهمي ومعلمي الوقت معاه له قيمه مختلفة”.
وخلال حوار سابق لها، أضافت “لجين”: “الحب فضاء لا حدود زمنية له ولا جغرافية تحده، لذلك منذ ولدت إلى هذه اللحظة وأنا في حالة حب.. حب لا يتوقف إلا بتوقّف نبضات قلبي”.
يذكر أن لجين، نشرت صورة لها بالبيجاما الرياضية الضيقة مع حذاء رياضي مع قبعة، لتكون بذلك من المرات القليلات التي تكون فيها بملابس “كاجوال”، الامر الذي نال اعجاب الالاف من متابعيها الذين تغزلوا بجمالها وترتيبها وتألقها حتى خلال ممارستها للرياضة.
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