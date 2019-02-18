بالفيديو: وصلة رقص للفنانة أبرار الكويتية على أغنية مريام فارس قومي

نشرت الفنانة أبرار الكويتية فيديو يوثق تقديمها وصلة رقص على موقع التواصل الاجتماعي ”سناب شات“. وظهرت أبرار وهي مرتدية فستانًا قصيرًا وترقص على أنغام أغنية الفنانة اللبنانية ميريام فارس الجديدة ”قومي“، فضلاً عن رقصها على أنغام أغاني خليجية أخرى.

وأثار الفيديو جدلاً بين متابعيها ، ورفضه البعض ، فيما قال البعض الأخر أنها حرية شخصية .

وكانت الفنانة أبرار الكويتية قد هددت بمقاضاة ومحاسبة كل من يقوم بسبها أو الإساءة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أنها تحتفظ بصور كل التعليقات السلبية والسب الذي يكتبه أي متابع لها.

وقالت أبرار، في مقطع فيديو عبر تطبيق ”سناب شات“: ”ودي أقول كلمة حق الناس اللي قاعدين يكتبوا تحت صوري سب ويعيبون ومواضيع سلبية، حبايبي إن شاء الله باخد حقي بالقانون“.

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