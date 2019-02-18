شاهد.. أزمة صحية تمنع خالد الصاوي عن الكلام

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أصيب الفنان خالد الصاوي بوعكة صحية، حيث كشف أنه يعاني من صعوبة في التحدث، بسبب شعوره بألم شديد في الأحبال الصوتية.
حيث كتب "الصاوى"، عبر صفحته الشخصية بـ"تويتر": "صباح الخيرات عالأحباب، أحن إليكم كلماتساقطت الأقنعة وتأكدت من أصالة علاقتنا عكس عبدة المصالح المتنكرين في الصداقة والبيزنس والمنصب"، صوتي تعبان جدا وممنوع من الكلام أسبوعين عالأقل، راسلوني مؤقتا ولا
ويذكر أن يشارك "الصاوي" فى بطولة فيلم "الضيف" الذى طرح بالسينيمات منذ أكثر من شهر، ويشاركه البطولة "شيرين رضا، أحمد مالك، جميلة عوض".
الفيلم إخراج: هادي الباجوري، وتأليف: إبراهيم عيسى.
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