شاهد.. أزمة صحية تمنع خالد الصاوي عن الكلام

خالد الصاوي- ارشيفية

كتبت- لمياء نبيل

أصيب الفنان خالد الصاوي بوعكة صحية، حيث كشف أنه يعاني من صعوبة في التحدث، بسبب شعوره بألم شديد في الأحبال الصوتية.

حيث كتب "الصاوى"، عبر صفحته الشخصية بـ"تويتر": "صباح الخيرات عالأحباب، أحن إليكم كلما

تساقطت الأقنعة وتأكدت من أصالة علاقتنا عكس عبدة المصالح المتنكرين في الصداقة والبيزنس والمنصب"، صوتي تعبان جدا وممنوع من الكلام أسبوعين عالأقل، راسلوني مؤقتا ولاتعتمدوا على المكالمة الصوتية، بس ممكن طبعا تبعت رسالة صوتية لأن صوتي تعبان مش وداني".

ويذكر أن يشارك "الصاوي" فى بطولة فيلم "الضيف" الذى طرح بالسينيمات منذ أكثر من شهر، ويشاركه البطولة "شيرين رضا، أحمد مالك، جميلة عوض".

الفيلم إخراج: هادي الباجوري، وتأليف: إبراهيم عيسى.