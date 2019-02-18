لجين عمران تتصدر السوشيال ميديا بسبب والدها

لجين عمران

كتبت - إيمان العوضي :

أثارت الإعلامية لُجين عمران، حيرة جمهورها بعد أن أعلنت قبل عيد الحب بأنها تعيش حالة حب، مما جعلها تتصدر تريندات السوشيال ميديا عندما كشفت أمس عن هوية حبيبها.

نشرت لجين صورة لها برفقة والدها عبر حسابها بموقع

"إنستجرام"، وكتبت معلقة عليها: "و ما الحب إلا للحبيب الأولِ.. والدي حبيبي الله يحفظه هو حبي الأول و الأخير .. ملهمي و معلمي.. الوقت معاه له قيمهمختلفة"، وقد اعتبر متابعيها بأن والدها هو الشخصي المقصود بحالة الحب التي أشارت اليها.جدير بالذكر أن الإعلامية لجين عمران تقدم حاليًا برنامج "أمير الشعراء" والذي يستضيف فيه مجموعة من المشتركين من أجل عرض مواهبهم في إلقاء الشعر من خلال مسابقة يفوز فيها بالأخير شخص واحد فقط.