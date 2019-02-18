الخميس.. أمسية شعرية لهشام الجخ في مكتبة الإسكندرية

هشام الجخ

كتبت - إيمان العوضي :

تستضيف مكتبة الإسكندرية الشاعر هشام الجخ الملقب بـ"هويس الشعر العربي"، لتقديم أمسية مميزة، وذلك الخميس 21 فبراير في تمام الساعة السابعة مساءً.



من المقرر أن يقدم الجخ خلال الحفل

باقة من أروع قصائده الشعرية التي يعشقها جمهوره من الشباب ويرددوها دائما، منها "التأشيرة، جحا، أيوه بغير، 3خرفان، إيزيس، متزعليش، غفيرالقصر، خمسة الصبح، لقطة الفراق، اختلاف، المكالمة، وغيرها".يذكر أن الشاعر هشام الجخ تعاون مؤخرًا مع المطرب وائل الفشني وفرقة بساطة، من خلال كليب "مالي حيلة"، الذي تم الانتهاء من تصويره قبل فترة، والأغنية من ألحان إيهاب عبدالواحد.