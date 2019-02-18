شاهد.. العسيلي لجمهوره: تفتكروا بفكر في إيه؟

محمود العسيلي

كتبت - لمياء نبيل

نشر المطرب محمود العسيلي صورة جديدة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

علق "العسيلي" على الصورة قائلا:" تفتكروا بفكر في إيه،

و لا مش باين أني بفكر أصلا"، وجمهوره يرد: "بتفكر هي جاية من الأرض ولا جاية مالسما".

ويذكر أن آخر أعمال "العسيلي" كليب أغنية "وجع الهوا"، كلمات: أمير طعيمة، وألحان: محمود العسيلى، وتوزيع: رامى سمير.