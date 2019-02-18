شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل مصرى يرفض المشاركة فى فيلم لـ "الجزيرة" يسىء لشرطة الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض الفنان المصري المقيم بإنجلترا فابيو إبراهام واسمه الحقيقي "محمد إبراهيم" بطولة فيلم وثائقي درامي يسىء لشرطة دولة الإمارات برغم ما عرض عليه من إغراءات مالية .

وقال فابيو لليوم السابع : تلقيت اتصالا من مكتب قناة الجزيرة بإنجلترا وقالوا لي إنني مرشح لبطولة فيلم وثائقي درامي أجسد من خلاله شخصية ضابط شرطة، وعندما أرسلوا لي السيناريو وقرأته اكتشفت أنه يسىء للشرطة والحكومة الاماراتية، فاعتذرت ولكنهم كان لديهم إصرارا علي وجودي وقال لي مدير الانتاج إن المخرج متمسك بي فأبلغته برفضي التام".

وأضاف إبراهام: "مستحيل المشاركة في مثل هذه النوعية من الأفلام الملفقة التي تهدف إلى تشويه دولة شقيقة لمصر وأنا رفضت قطعيا أولا لأنني مصري وأحب دولة الإمارات، فهم أشقاؤنا، وثانيا لأن السيناريو ملفق وغير حقيقي وكل المعلومات الواردة به كاذبة، وأنا شخصيا مستحيل " اضرب " في إخوانا أولاد زايد دول أهلنا ودمنا وبيننا وبينهم عيش وملح وقصة كفاح".

وأكد إبراهام: "أعتقد أنهم كانوا لديهم غرض في الإصرار على مشاركتي في الفيلم وتجسيد شخصية الضابط والمسؤل الكبير في الشرطة، فهم يريدون " ضرب مصر في الإمارات" ولذلك رفضت رغم الاغراء المالي الكبير، لأنهم بالمنطق لديهم اختيارات لممثلين عرب كثيرين لكنهم اختاروني أنا بالتحديد لكوني مصري، وأرسلوا لي السيناريو عن طريق مكتب قناة الجزيرة في إنجلترا بل طلبوا مني بعد رفض متكرر أن احدد أنا المبلغ والأجر الذي أرغب فيه، لكنني في النهاية مصري وصعيدي والصعايدة لا بتخون ولا بتبيع العهد ولو عرضوا عليا ملايين الدنيا فلا يمكن ابيع أهل بلدى أو الامارات اللى هما ساعدونا وواقفين جنبنا دائما فى كل محنة".

وأوضح إبراهام في نهاية حديثه: "عرض علي من قبل أيضا فى بداياتى الفنية نص مسرحى عن قصة المسيح عليه السلام وكان من وجهة نظر كاتب إنجليزى ملحد ولما قرأت النص ووجدته ملىء بالشتائم والإسفاف والتجريح فى حق العائلة المقدسة ويشكك في نسب سيدنا المسيح عليه السلام رفضته رفضا تاما وقاطعا، رغم الحاحهم لمدة ٦ شهور كاملة وزيادة العقد المالى لنصف مليون جنيه استرلينى لمجمل مدة العروض، لكنني رفضت برغم أنني كنت فى أول بداياتى واحتياجى للشهرة والمال، لدفعى قدما فى طريقى لكن الدين لدي خط احمر واحترام العقيدة أساس لدي والإيمان بالدين المسيحى والسيد المسيح عليه السلام والسيدة مريم العذراء ثوابت دينية عندى كرجل مسلم أولا واخيرا، وايضا لا احب الإساءة لأي شخص أو مؤسسة أو دولة" .

وحصل الخليج 365 على نسخة من السيناريو الذي عرض على الفنان المصري المقيم بإنجلترا فابيو إبراهام :











