نجوم بوليوود يستنكرون هجوم بولواماما الإرهابي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 فبراير 2019 04:23 مساءً - استنكر نجوم بوليوود العمل الإرهابي الصادم الذي وقع في إقليم جامو وكشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان، حيث أعلنت منظمة "جيش محمد" عن تبنّيها للهجوم، وهو الأعنف والأكثر دموية منذ عام 2001.



وقد اعتُبر هجوم " بولواماما" الأسوأ على الإطلاق في الهند، حيث عبّر أهل الفن والسينما في الهند، عن صدمتهم واستنكارهم الشديد لهذا العمل الصادم.



فقد قُتل نحو 40 من أفراد قوة الشرطة المدنية الدولية، وأصيب العديد منهم بجروح خطيرة، بعد أن صدم مهاجم انتحاري سيارة في قافلة عسكرية في بلدة أوانتيبورا في حي بولواماما. وأدان النجوم عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الحادث الإرهابي:



النجمة بريانكا شوبرا Priyanka Chopra علقت على انستقرام: أنّ الحادث وقع كالصدمة وأنه عارٌ على الإنسانية، على أقل تقدير.



بينما أشار أكشاي كومار Akshay kumar، إلى انزعاجه من حجم الدماء المهدورة والقتل، مؤكدًا كذلك في رسالة على موقع تبادل الصور والفيديوهات أنه يفوق الخيال، وتساءل، هل هذا ما يحمله المستقبل لنا؟ وهل الكراهية هي الحل؟



سلمان خان Salman Khan استنكر الهجوم أيضًا، معلقًا: أنّ قلبه يتألم على العائلات التي فقدت أبناءها في سبيل الحفاظ على أرواح المواطنين في هذا الهجوم.



أبهيشيك باتشان Abhishek Bachchan اعتبر أنّ هذا العمل الإرهابي غير مقبول، حيث فقد العديد من الأشخاص أرواحهم في حيث كانوا يحتفلون بالفالنتاين.



النجمة انوشكا شارما Anushka Sharma قدمت تعازيها لفقدان العديد من أبناء بلدها، معلقة: أنّ من الصعب قراءة خبر كهذا وهجوم غير مقبول.



وكانت آخر مرة حدث فيها تفجير سيارة بهذا الحجم في عام 2001 عندما نفذت الحركة هجومًا انتحاريًّا خارج أمانة سرناغار، وأسفر الهجوم عن مقتل 38 شخصا وإصابة 40 آخرين بجروح.

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