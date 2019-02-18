صور تكشف كذبة مريم حسين حول سيارتها الفارهة

وقعت الفنانة مريم حسين في الخطأ مجدداً، ونشرت صورة لها خلال جلوسها على السيارة الفارهة التي ادعت انها تلقتها كهدية مفاجأة بمناسبة يوم الحب، وأخفت مريم رقم السيارة، بعدما أكد الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي أنه يمكن من خلاله التأكد أنها مستأجرة.

وأكدت أنها لو لعبة لكانت أخفت الرقم كي لا تقع في المساءلة، وبالفعل قامت بذلك في الصورة، لتكشف بذلك كذبتها بنفسها، وكذلك تداول رواد مواقع التواصل صورة للسيارة نفسها مع رقم اللوحة نفسه، قيل إن أحد الشبان قام بنشرها بعد استئجارها من أحد شركات تأجير السيارات قبل أسبوعين، الأمر الذي أثبت كلام الجسمي وأوقع حسين في خطأ جديد.

وكانت مريم أثارت ضجة كبيرة بعد نشرها لفيديو يصور لحظة استلامها تلك سيارة الفارهة كهدية من مجهول بمناسبة الفالنتاين، ولكن سرعان ما تبيّن حقيقة الأمر ووقعت في موقف محرج للغاية.