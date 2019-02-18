شاهد.. أبو العروسة 93 تتصدر تريندات السوشيال ميديا

كتبت - إيمان العوضي :

تصدر مسلسل "أبو العروسة" بحلقته الـ 93 تريندات السوشيال ميديا كعادته منذ بداية الموسم الثاني له، وذلك بعد عرضها، أمس الأحد، على شاشة DMC الفضائية.

ويشار إلى أن الحلقة الـ93 من المسلسل تناولت العديد من الأحداث الهامة التي سيكون لها تأثير كبير في سير أحداثه

القادمة، بالنسبة لكل من "زينه" التي زادت نقاط خلافها مع والدة زوجها، و"هاجر" التي أكتشفت أن صديقها بالجامعة كان يكذب عليها في كل الأمور التي رواها لها، وأخيرًا مريم التي تعاني عدم اهتمام أكرم بهاوزواج والدها من امرأة أخري بعد انفصالة عن والدتها.

جدير بالذكر أن الجزء الثاني من مسلسل "أبو العروسة" بطولة سيد رجب، سوسن بدر، نرمين الفقي، مدحت صالح، محمد عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، رانيا فريد شوقي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، كارولين عزمي تأليف هاني كمال، و إخراج كمال منصور.

شاهد الحلقة الـ93 من مسلسل أبو العروسة كاملة من هنا...



