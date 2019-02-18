تستعد الفنانة أنغام لإحياء حفل غنائي، ضمن فعاليات مهرجان هلا فبراير بالكويت، ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الأربعاء الموافق 21 فبراير، ويشاركها فيذات اليوم الفنان حسين الجسمي.
يذكر أن قد شاركت أصالة مؤخراً في الحفل يوم الجمعة الماضي بمشاركة الفنان مطرف
تشهد الفترة الغنائية المقبلة لأنغام طرح ألبومها الجديد "حالة خاصة جداً" بعد مرور 3 أعوام على آخر ألبوماتها "أحلام بريئة" الذي طرح عام 2015.
كانت هذه تفاصيل خبر الخميس.. أنغام تشدو بأغنياتها في مهرجان هلا فبراير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.