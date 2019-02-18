- 1/3
- 2/3
- 3/3
الفنان محمد لطفيكتبت - إيمان العوضي :
شارك الفنان محمد لطفي متابعيه بصورة نادرة تجمعه بالملاكم العالمي محمد علي كلاي، وذلك خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
ظهر لطفي في الصورة وهو
يذكر أن الفنان محمد لطفي يقوم حاليًا بتصوير فيلم "حملة فرعون"، الذي يشارك فيه الي جانب كل من عمرو سعد، روبي، محمود عبدالمغني، حمدي الميرغني، رامز أمير، حورية فرغلي، تأليف كريم حسن بشير، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. صورة نادرة لمحمد لطفي يتلقى لكمة محبة من محمد علي كلاي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.