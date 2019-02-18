شاهد.. صورة نادرة لمحمد لطفي يتلقى لكمة محبة من محمد علي كلاي

الفنان محمد لطفي

كتبت - إيمان العوضي :

شارك الفنان محمد لطفي متابعيه بصورة نادرة تجمعه بالملاكم العالمي محمد علي كلاي، وذلك خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ظهر لطفي في الصورة وهو

يتلقي لكمه من كلاي كتذكار محبه يعتز به، وعلق قائلًا: "أطيب وأحن لكمه أخذتها في حياتي كانت من البطل الأسطوري محمدعلي كلاي".يذكر أن الفنان محمد لطفي يقوم حاليًا بتصوير فيلم "حملة فرعون"، الذي يشارك فيه الي جانب كل من عمرو سعد، روبي، محمود عبدالمغني، حمدي الميرغني، رامز أمير، حورية فرغلي، تأليف كريم حسن بشير، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.