بالصور.. فرقة "الخان" للموسيقى العربية تحيي حفلًا غنائيًا بساقية الصاوي

كتبت - إيمان محمد

نظمت ساقية عبدالمنعم الصاوى على خشبة مسرح الحكمة مساء، أمس الأحد، حفلًا جديدًا للموسيقى العربية لفرقة "الخان" الموسيقية بقيادة الفنان ومؤسس الفريق، فادى المغربى.

وأطربت الفرقة الموسيقية الجمهور بباقات غنائية طربية بأصوات شبابية خالصة، وهم أبطال الفريق.

بدأ الحفل بعزف مقطوعات موسيقية مميزة ومختلفة لأغنيات الزمن الجميل،

ومن بعدها قدمت الفرقة جميعها (وحياتك يا حبيبى، ولسه فاكر، وآخر حلاوة، وعلى حسب وداد) ،ثم أغنيات (الطير المسافر، وأشكيك لمين) من أداء (كريم ومحمود وأمل ونغم ومازن)، وذلك فى الجزء الأول من الحفل.

وأضافوا فى الجزء الثانى من الحفل أغنيات (قولوا الحقيقة، وجرح تانى، وفاتت سنة، ودارت الأيام، وحنكورة)، واختتموا الحفل بأغنية أنت الحب، وعن الفرقة فقد تأسست عام 2014 لإحياء التراث القديم، وتقديم أغنيات طربية جديدة.

ويذكر أن الفنان فادى المغربى قام بدراسة الموسيقى فى مركز الإشعاع بكلية التربية الموسيقية الصولفيج العربى، واشترك بعدد من الفرق الموسيقية الطربية إلى أن كوّن فريقًا باسم "الخان".