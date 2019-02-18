شاهد.. نسرين طافش تحتفل بوصول عاشقة لنصف مليون مشاهدة

نسرين طافش

كتبت - إيمان العوضي :

احتفلت الفنانة نسرين طافش، بوصول أحدث أغانيها "عاشقة"، والتي طرحتها احتفالًا بعيد الحب، إلى أكثر من نصف مليون مشاهدة، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

نشرت نسرين مقطع فيديو من الأغنية عبر حسابها وعلقت عليه: "أكثر من نصف مليون مستمع لعاشقة على اليوتيوب"، وتلقت العديد

من التهاني من متابعيها علي نجاح الأغنية منتظرين منها المزيد من الأعمال.يشار إلي أن نسرين غنت "عاشقه" باللهجة الخليجية احتفالًا بعيد الحب، من كلمات كريستال وألحان جوزيف جحا وتوزيع وماستر حسام كامل.



يذكر أن أعمال نسرين طافش الغنائية كانت أغنية "إلا معك"، والتي طرحتها العام الماضي في نفس التوقيت من العام من أجل الاحتفال بعيد الحب أيضًا، من كلمات منير بوعساف، ألحان هشام بولس، وتوزيع داني حلو.

للإستماع لأغنية يا عاشقة كاملة من هنا...



