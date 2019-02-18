شاهد.. أحمد الشامي يستعيد ذكريات فريق واما بأغنية "مشوار طويل"

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نشر الفنان أحمد الشامي، مقطع فيديو لأغنية "مشوار طويل" التي عرضت ضمن أحداث فيلم تيتو عام 2004 ، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
علق "الشامي" على الفيديو قائلاً:" دايماً تفاءل واعرف ان خطةربنا ليك هي الصح ... اعمل اللي عليك و اشتغل و اصبر و كمل مشوارك اكيد لازم هتوصل ... مشوار اكيد طويل بس في اخر الضلمة نور ".
والجدير بالذكر ان اخر اعمال الفنان أحمد الشامي مسلسل "بيت السلايف"، وشاركه العمل كل من " بوسي، أحمد صلاح حسني، منة فضالي، عبير صبري، طارق صبري، أحمد عصام، اخراج: محمد عبد الخالق، وتأليف: عادل توفيق.
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