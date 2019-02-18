كتب امير فتحي في الاثنين 18 فبراير 2019 03:52 مساءً -

أثار المشترك السعودي بندر بحري الملقب ببندر جاكسون ضجة كبيرة في الحلقة الأولى من برنامج Arabs Got Talent بعدما سبب خلافاً بين الفنانة نجوى كرم والعميد علي جابر. وفي التفاصيل، فقد قدم بندر عرضاً مميزاَ للغاية ليلة السبت نال إعجاب نجوى كرم وأحمد حلمي، إلا أن رأي علي جابر كان معارضاً لهما.



كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا مايكل جاكسون العرب يقدم عرضاً استثنائياً على مسرح “Arabs Got Talent” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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