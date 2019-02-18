آمبر هيرد تخضع لجلسة تصوير تغير ملامحها.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تصدرت النجمة والممثلة الأمريكية الشهيرة آمبر هيرد، غلاف مجلة Wonderland العالمية في عددها الجديد الصادر لشهر فبراير الجاري، كما خضعت لجلسة تصوير خاصة للعدد.

النجمة العالمية البالغة من العمر 32 عاما، ظهرت في إطلالتها بجلسة التصوير بعدد من تصميمات المصممة الصينية الشهيرة “فيرا وانج”، والتي سبق وأن تعاونت معها في تصميم أزياء فيلم Akoaman.

وبدت ملامح وشكل أمبر هيرد، مختلفة بسبب الميكياج أو اللوك الجديد الذي ظهرت به خلال جلسة التصوير الخاصة بالمجلة الشهيرة.

وفي نفس السياق تحدثت أمبر هيرد في حوارها مع المجلة عن إصرارها على مواصلة حملة مناهضة التحرش بهوليوود ومن معها من الفنانات أمثال إيما واتسون، وجينيفر لورانس، لحين القضاء على ظاهرة التحرش بالفنانات نهائيا.

وكانت النجمة العالمية قد انفصلت عن زوجها النجم العالمي جوني ديب، منذ قرابة عامين بعد اتهامها له بالتعدي عليها بالضرب الذي أحدث إصابات بها.