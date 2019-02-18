محمد رمضان يتلقى هدية مميزة من أحد محبيه.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنان المصري محمد رمضان، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»، بصورة للهدية التي تلقاها من أحد متابعيه.

محمد رمضان، وجه رسالة شكر لصانع الهدية وهي عبارة عن تمثال لشخصية محمد رمضان في مسلسل «نسر الصعيد» قال فيها: «شكرًا الفنان علاء صلاح هدية جميلة بتعبرلي عن حُب أهالي محافظة الشرقية الكرام تمثال شخصيتي في نسر الصعيد ثقة في الله نجاح ربنا يديم المحبة».

من ناحية أخرى وقع محمد رمضان، مع شركة «فالكون فيلمز»، والموزع والمنتج اللبناني صبحي سنان ورائد سنان، على بطولة فيلم جديد لعام 2020.

من ناحية أخرى يواصل محمد رمضان تصوير مشاهد مسلسله الجديد “زلزال”، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.

مسلسل “زلزال” من بطولة محمد رمضان، والفنانة حلا شيحة، والفنانة نسرين أمين، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر وإنتاج شركة “سينرجي” لمالكها تامر مرسي.

ويعد هذا العمل هو العمل الأول للفنانة حلا شيحة بعد قرار عودتها للفن مرة أخرى، وتراجعها بعد سنوات طويلة من الاعتزال.