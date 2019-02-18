منة فضالي تحتفل بعيد ميلاد والدتها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة المصرية منة فضالي، بعيد ميلاد والدتها بأحد الكافيهات بحضور عدد من أصدقائها.

منة فضالي، نشرت صور من الاحتفال عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، وظهر فيها الفنان أحمد عصام، ومصمم الأزياء هاني البحيري.

ووجهت منة، رسالة شكر خاصة في تعليقها على الصور لكل أصدقائها الذين شاركوا في الاحتفال بعيد ميلاد والدتها، وتلقت العديد من تعليقات متابعيها الذين هناؤها بعيد ميلاد والدتها.

من ناحية أخرى، انتهت الفنانة المصرية، مؤخرا من تصوير مشاهدها في أحداث فيلم «زنزانة 7» ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وتواصل الفنانة منة فضالي حاليا تصوير مشاهد أحداث مسلسل «قيد عائلي»، حيث انتهت من تصوير جزء كبير من المشاهد حتى الآن.

مسلسل «قيد عائلي» يشارك في بطولته ميرفت أمين، بوسي، صلاح عبدالله، خالد سرحان، نضال الشافعي، سيمون، ميريهان حسين، دنيا عبدالعزيز، ريم البارودي، أميرة هاني، من إخراج تامر حمزة، إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز.

كما تشارك للمرة الأولى في فيلم كويتي والذي يحمل اسم «إتيكيت»، وذلك برفقة مجموعة من نجوم الكويت.