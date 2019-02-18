حسين فهمي في سهرة عائلية مع ابنته وزوجها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

جلسة عائلية جمعت الفنان المصري حسين فهمي بابنته الشابة منة حسين فهمي، وزوجها المحامي طارق جميل سعيد.

زوج ابنة الفنان حسين فهمي نشر الصور عبر حسابه الشخصي، بينما كان معهم مقدم البرامج محمد الدسوقي رشدي، وعكست الصور مدى الحب والوئام بين العائلة.

منة نشرت صور أيضا مع والدها عبر حسابها الخاص على «أنستجرام»، ، وظهرت في واحدة من الصور وهي تجلس على قدمه، وحازت الصور على إعجاب عدد كبير من متابعيها الذي حسدها على والدها.

منة حسين فهمي تزوجت للمرة الثالثة في شهر يوليو الماضي من طارق جميل، ووصفته بأنه حب حياتها، وذلك بعد شهور قليلة على طلاقها من الفنان أحمد فهمي، والذي تزوجته بعد انفصالها عن الفنان شريف رمزي.

حسين فهمي احتفل بزفاف ابنته للمرة الثالثة على الشاطئ بحضور والدتها الفنانة ميرفت أمين وعدد من أصدقائها المقربين، واختارت منة لها فستان أبيض ملفت.

الفنان المصري آخر أعماله الدرامية مسلسل «السر»، مع الفنان نضال الشافعي وفاء عامر وأشرف عبدالغفور وريم البارودي والفنانة مايا نصري.