جاستين بيبر في حلبة المُصارعة.. وزوجته هايلي تأخذه بالأحضان!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شوهد مُغني البوب الكندي جاستين بيبر في عُطلة نهاية الأسبوع الماضي وهو يُمارس المُلاكمة في أحد نوادي ولاية نيو جيرسي الرياضية، وظهر وهو يرتدي بنطلونا رياضيا أسود بينما كان حافي القدمين وعاري الصّدر، ليكشف عن كمية الوشوم الهائلة التي غطّت الجُزء العُلوي من جسده.

ارتدى بيبر قُفّازات مُلاكمة بيضاء، وبدأ بالتدرّب والتّمرّن تحت إشراف أحد الخُبراء الرّياضيين في النّادي داخل حلبة المُصارعة، ليحصل بعدها على دعمٍ خاص من زوجته عارضة الأزياء العالمية "هايلي بولدوين"، التي فاجأته بحضورها.

شوهد الزّوجان في وضعٍ حميمي خارج حلبة المُلاكمة، وكانت هايلي ترتدي إطلالة شتوية دافئة في أجواء الولاية الباردة، فنسقت "هودي بالنسياغا" أحمر وصل سعره إلى 821 دولارا، مع معطف فرو ثقيل، وبنطلون جلدي أسود، وانتعلت في قدميها حذاء رياضيا أبيض.

يبدو أنّ مُمارسة بيبر لرياضة المُلاكمة هي أحد التّكتيكات التي يتّبعها المُغنّي لحلّ مُشكلة اكتئابه التي يُعاني منها مؤخرًا، وإلى جانب الرّياضة، يتّكل جاستين على الكنيسة لكي تُساعده في تخطّي هذه المرحلة الصّعبة في حياته، بالإضافة إلى اتّباعه المنهج العلماني.

يُذكر أنّ هايلي بولدوين كانت هي من اكتشفت أنّ زوجها يُعاني من الاكتئاب، وذلك لنومه فترات أطول مما اعتاد عليه، وفُقدانه الحافز الإيجابي في الحياة، بحسب ما صرّحته لأحد المصادر المُقرّبة من برنامج Entertainment Tonight بنسخته الأمريكية.