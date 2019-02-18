متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يظن بعض من الناس أن النجم يعيش دائما حياة مليئة بالسعادة والاستقرار النفسي، من دون وجود أي مشاكل قد تؤثر سلبا على صحته النفسية.
إلا أن ما يحدث فعلاً هو أن الفنان عرضة للعديد من الضغوطات؛ إذ تتضاعف حساسيته تجاه مختلف الأمور الحياتية، وقد تدفعه النجومية إلى طلب الكمال دائماً، فضلا عن أنه في أحيان كثيرة قد تؤثر الشخصية التي يتقمصها سلباً على حياته وتدخله في دوامة من الاكتئاب والحزن؛ ما يستلزم منه استشارة الطبيب المختص.
الفيديو المرفق، يعرض من خلاله الاختصاصي في علم النفس الدكتور نبيل خوري الأسباب التي تسبب الاكتئاب للعديد من النجوم وتؤدي بهم إلى الانتحار.
كانت هذه تفاصيل خبر لماذا يقدم النجوم على الانتحار؟ هذا ما كشفه الدكتور نبيل خوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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