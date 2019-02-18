شكرا لقرائتكم خبر عن تفتكر جوهرة عايزة ايه؟ وليه صورت نفسها وهى بتاخد حقنة؟.. مزنوقة فى كام لايك مثلا.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "ايه اللى ممكن يخليك تصور نفسك وانت بتاخد حقنة، عايز تشوف شكلك مثلا، ولا عايز تعرف إحساسك هيبقى عامل إزاى"، ليه جوهرة تصور نفسها وهى بتاخد حقنة مثلا؟ هل هى مزنوقة فى كام لايك؟ عايزة حنان وتعاطف من المتابعين؟ ولا عايزة تزيط فى الزيطة مع هوجة الفيديوهات اللى انتشرت زى الوباء فى الفترة الأخيرة؟.

دى الأسئلة الأكثر انتشارا بعد التصرف الغريب والعجيب الذى قامت به الراقصة الروسية جوهرة، بعد نشرها عبر كافة صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى، فيديو "غريب"، أثناء قيام أحد الأطباء بإعطائها "حقنة".

الفيديو نال انتشارا كبيرا خلال ساعات، وأصبح مادة للسخرية، وساعات قليلة سيتحول إلى ترند كالعادة ، فما بين الحقد والسخرية والغضب والتهكم والتساؤل، اختلطت مشاعرمحبى وعشاق الراقصة جوهرة، حينما قامت بنشرالفيديو، ولكن لم تشف جوهرة جمهورها بأى إجابات واكتفت بتعليق على الفيديو قائلة "حقنة"، مع وضع بعض "الايموشن" منها ما يتألم وآخر يضحك، وقد وصل الفيديو عبر صفحتها إلى حوالى 100 ألف مشاهدة فى ساعات قليلة، بخلاف "يوتيوب"، و"انستجرام"



جانب من الفيديو

ولم توضح جوهرة أسباب الحقنة، وهل لمواجهة اعياء أو مرض معين، أم أنها مجرد حقنة "فيتامينات" مثلا، اعتادت أخذها، وقررت مشاركة جمهورها هذه اللحظة، أم تعب مفاجئ داهمها، حاولت التخلص من التوتر بتصوير نفسها.

تعليقات متابعى جوهرة تخطت ألف تعليق، إلى جانب مئات المشاركات، حيث جاءت أغلب التعليقات ساخرة من تصرف الراقصة، والتى لم تقدم عليه أى فنانة من قبل، وقال أحدهم "تاخد الحقنه وشكلها عامل ازاي عندنا البنت اما بنغرز الإبرة بتتحول غورلة"، وقال آخر " زمان الدكتور ده من أسعد أيامه الحقنة دي"، وقال ثالث "الواحد معرفش فايدة التعليم غير دلوقتي المفروض كان ذاكر ودخل طب عشان اللحظة دي".



جوهرة أثناء الحقنة



جوهرة تضع ايموشن على الفيديو

كما غلب على التعليقات طابع "الحقد"، حيث تمنى الجميع أن يكونوا فى موضع الطبيب، حيث قال أحد المتابعين على الفيديو "الدكتور هيقعد ساعة يديها الحقنة ابن المحظوظة"، وقال رابع "أنا هدخل كلية الطب حالا"، وقال خامس "معاد الحقنة الجايه امتى مش قادر اتنفس".

وأبدى الكثيرون اندهاشهم من المدة التى ظل الطبيب يعطى فيها "الحقنة" لجوهرة، وأشاروا إلى أن ما قامت به ما هو إلا طريقة للفت الانتباه من جديد، رغم أن رقصاتها وفيديوهاتها تملأ مواقع التواصل الاجتماعى، ونالت شهرة واسعة وانتشارا كبيرا.

وبعيدا عن التعليقات الساخرة، تساءل البعض، ما الذى يدفع جوهرة لنشر هذا الفيديو، رغم أنه يخالف كافة التقاليد المصرية والعربية؟، فهى الواقعة الأولى التى تنشر راقصة فيديو أثناء تلقيها "حقنة".

سلامتك يا جوهرة ..



جوهرة على انستجرام



جوهرة