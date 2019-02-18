شكرا لقرائتكم خبر عن 6 نجوم مصريين فى أول فيلم " animation" عربى يكتبه ويخرجه بشير الديك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك 6 نجوم كبار في أول فيلم رسوم متحركة عربي بعنوان "الفارس والأميرة" كتبه وأخرجه السيناريست الكبير بشير الديك، وما زال الفيلم في مرحلة المونتاج لطرحه في الصيف بكل سينمات العالم العربي .

فيلم الرسوم المتحركة " الفارس والأميرة " يقوم ببطولته بالأداء الصوتي محمد هنيدي، ماجد الكدواني، دنيا سمير غانم، مدحت صالح، عبدالرحمن أبو زهرة، عبلة كامل، وألف الموسيقي التصويرية ولحن الأغاني الموسيقار هيثم الخميسي ومونتاج سلافة نورالدين .

الفيلم يتناول قصة محمد بن القاسم الثقفي الفارس العربي الذي حرر نساء وأطفال عرب من أسر قراصنة المحيط الهندي وهو عمره 15 سنة، وبعدها بسنتين فتح بلاد السند كلها، وأحب أميرة هندية في خلال الأحداث وتزوجها .



صناع الفيلم في وحدة المونتاج مع السيناريست الكبير بشير الديك



المونتيرة سلافة نور الدين مع السيناريست الكبير بشير الديك مخرج الفيلم

السيناريست بشير الديك يتابع عمليات المونتاج مع سلافة نور الدين