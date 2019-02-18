شاهد.. درة لجمهورها: القهوة هي إدماني

كتبت - لمياء نبيل نشرت الفنانة درة صورة جديدة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". علقت "درة" على الصورة قائلة:" القهوة هي إدماني "، والجمهور يرد " النظرة من عينك أحلى من قهوة الصباح ". من عينك أحلى من قهوة الصباح ". والجدير بالذكر أن آخر أعمال "درة" مسلسل "نسر الصعيد"، وشاركها العمل عدد من الفنانين، وابرزهم " محمد رمضان، وفاء عامر، عائشة بن أحمد، دينا، سيد رجب، اخراج: ياسر محمد سامي، وتأليف: محمد عبد المعطي.

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