شاهد.. أمير كرارة يشوق جمهوره لأفيش فيلم "كازابلانكا"

كتبت - لمياء نبيل

نشر الفنان أمير كرارة صورة جديدة له، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

علق "كرارة" على الصورة قائلا:" دا مش أفيش الفيلم دي بالموبايل انتظروا أفيش

الفيلم عليه كل نجوم الفيلم غاده عادل، إياد نصار، عمرو عبدالجليل، وداش، وبزاوي، وعلى رأي السقا والعبد لله".

ويذكر أن "كرارة" يستكمل تحضيراته لمسلسل

"كلبش3" ويشاركه العمل كلاً من :"أحمد العوضي، هالة فاخر، أحمد التهامي، يسرا اللوزي، روجينا، إخراج: عبدالرحمن أبو غزالة، وتأليف: باهر دويدار.