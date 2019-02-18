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شاهد.. أمير كرارة يشوق جمهوره لأفيش فيلم "كازابلانكا"

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شاهد.. أمير كرارة يشوق جمهوره لأفيش فيلم كازابلانكا
كتبت - لمياء نبيل

نشر الفنان أمير كرارة صورة جديدة له، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

 

علق "كرارة" على الصورة قائلا:" دا مش أفيش الفيلم دي بالموبايل انتظروا أفيش

الفيلم عليه كل نجوم الفيلم غاده عادل، إياد نصار، عمرو عبدالجليل، وداش، وبزاوي، وعلى رأي السقا والعبد لله".

 

ويذكر أن "كرارة" يستكمل تحضيراته لمسلسل

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"كلبش3" ويشاركه العمل كلاً من :"أحمد العوضي، هالة فاخر، أحمد التهامي، يسرا اللوزي، روجينا، إخراج: عبدالرحمن أبو غزالة، وتأليف: باهر دويدار.

 

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