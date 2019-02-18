بالفيديو.. أغنية "م البداية" لحماقي تقترب من 12 مليون مشاهدة عبر يوتيوب

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اقتربت أغنية "م البداية" للفنان محمد حماقي من حاجز الـ12 مليون مشاهدة، وذلك بعد طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
ويشار إلى أن الأغنية كلمات: أمير طعيمة، ألحان: عمرو مصطفى، توزيع: نادر حمدي.
يذكر أن حماقي طرح ألبومه الجديد" كل يوم من ده" يناير الماضي،
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