الخميس.. أصالة في حفل غنائي على مسرح المنارة

أصالة كتبت - تقى عادل تستعد الفنانة أصالة لإحياء حفل غنائي على مسرح المنارة بالتجمع الخامس. من المقرر أن يقام الحفل، الخميس 22 فبراير، على أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الـ8 مساءً. فبراير، على أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الـ8 مساءً. يذكر أن أصالة أحييت آخر حفلاتها الغنائية ضمن فعاليات مهرجان هلا فبراير بالكويت، وقدمت باقة من أغنياتها الخليجية منها "هلا ياكويس، تبي تتركني، يا أخي اسأل".

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