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عبدالمجيد عبداللهكتبت - إيمان العوضي :
حققت أغنية "كلما" أحدث أغاني المطرب السعودي عبد المجيد عبد الله، 272,967 ألف مشاهدة وذلك قبل مرور 24 ساعة من طرحها عبر القناة الرسمية لشركة روتانا، علي موقع الفيديوهات العالمي"يوتيوب".
ويقول عبد المجيد في أول مقطع من الأغنية: "كلّما مرّيت بالي كلّما.. قلت حظي فيك حظي من السماء.. صدفةٍ وحده وعن مليون
يذكر أن أغنية "كلما" من كلمات تركي آل الشيخ، ألحان رُزام، تنفيذ سيروس، ومكس جاسم محمد.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. عبد المجيد عبدالله يقترب من ال300 ألف مشاهدة بـ "كلما" قبل مرور 24 ساعة على طرحها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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