عمرو دياب يروّج لحفله في جامعة مصر

عمرو دياب

كتبت - تقى عادل

نشرت الصفحة الرسمية للفنان عمرو دياب، فيديو ترويجيا لحفله القادم في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وذلك على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيس بوك".

يقام الحفل يوم الخميس الموافق 22

فبراير، للمرة الأولى لـدياب على أرض جامعة مصر، وتم نفاد جميع فئات التذاكر ماعدا "الفئة الأولى 400ج".

يذكر أن آخر حفلات دياب الجامعية كانت حفل جامعة مصر الدولية، التي شهدت حضورا لافتا كامل العدد من طلاب الجامعة من محبيه، وقدم مجموعة من أغنيات ألبومه الجديد "كل حياتي"، بالإضافة إلى مجموعة من أغنياته القديمة ومنها"ميال، شوقنا، ليلي نهاري، متخافيش".