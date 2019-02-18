- 1/2
- 2/2
نشرت الصفحة الرسمية للفنان عمرو دياب، فيديو ترويجيا لحفله القادم في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وذلك على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيس بوك".
يقام الحفل يوم الخميس الموافق 22فبراير، للمرة الأولى لـدياب على أرض جامعة مصر، وتم نفاد جميع فئات التذاكر ماعدا "الفئة الأولى 400ج".
يذكر أن آخر حفلات دياب الجامعية كانت حفل جامعة مصر الدولية، التي شهدت حضورا لافتا كامل العدد من طلاب الجامعة من محبيه، وقدم مجموعة من أغنيات ألبومه الجديد "كل حياتي"، بالإضافة إلى مجموعة من أغنياته القديمة ومنها"ميال، شوقنا، ليلي نهاري، متخافيش".
كانت هذه تفاصيل خبر عمرو دياب يروّج لحفله في جامعة مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.