شاهد.. سيلفي فريد شوقي وعادل أدهم بالأبيض والأسود

فريد شوقي وعادل ادهم كتبت - إيمان العوضي : نشرت الفنانة رانيا فريد شوقي صورة معدلة بالفوتوشوب جمعت والدها الراحل الفنان فريد شوقي والفنان عادل أدهم، حيث يظهرا وكأنهما يلتقطا الصورة على طريقة "السيلفي"، وذلك خلال حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". ظهر فريد شوقي وعادل أدهم في صورة بالأبيض والأسود وتم تعديلها، حيث يظهر شوقي ممسكا بهاتف ليلتقطا "سيلفي"، وعلقت رانيا: "أحلى سيلفي دا ولا ايه".



يذكر أن الفنان فريد شوقي والفنان عادل أدهم تعاونا معا في العديد من الأعمال السينيمائية منها "أنا المجنون" مع نادية الجندي، "سارق الملايين" مع نبيلة عبيد، "لعنة الزمن" مع بوسي، فيلم "الجاسوس"، وغيرها.

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