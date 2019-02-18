صور غير متوقعة لحسن الرداد من كواليس مسلسله الجديد

Feb 18, 2019
بدأ الممثل حسن الرداد تصوير مسلسله الجديد “الزوجة 18″، حيث نشر مجموعة من الصور على حسابه على “انستاستوري” من أجواء بداية التصوير.
المسلسل من بطولة حسن الرداد، سلوى خطاب، ناهد السباعي، شيماء سيف، هيدي كرم، محمود البزاوي، محمود الليثي، آية سماحه، كوكي، إيناس كامل. وسيعرض في السباق الدرامي القادم.
تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي حول رجل أعمال شاب يتورط في مشاكل كثيرة بسبب تعدد زيجاته.
المسلسل من تأليف محمد أبو السعد وخالد أبو بكر، ووليد أبو المجد، وأشرف على الكتابة السيناريست أمين جمال، إخراج مصطفى فكري ومن إنتاج ممدوح شاهين.
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