عائلة فيكتوريا بيكام تدعمها في أسبوع الموضة اللندني

قدمت مصممة الأزياء الشهيرة فيكتوريا بيكام مجموعتها الجديدة ضمن أسبوع الموضة في لندن حيث استوحت نقوش السبعينيات في المجموعة مستعرضة الأزياء بألوان متألقة.

وكالعادة، حضر نجم كرة القدم المعتزل ديفيد بيكام زوج فيكتوريا وأطفالهما عرض الازياء حيث تعتبر عائلتها الداعم الاول لها في مسيرتها منذ ان دخلت مجال الموضة ودائماً ما تتواجد في الصفوف الأمامية.

كما احتفلت فيكتوريا (44 عاماً) بالذكرى العاشرة لإطلاق العلامة التجارية التي تحمل اسمها ضمن أسبوع الموضة اللندني.