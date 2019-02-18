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Feb 18, 2019
قدمت مصممة الأزياء الشهيرة فيكتوريا بيكام مجموعتها الجديدة ضمن أسبوع الموضة في لندن حيث استوحت نقوش السبعينيات في المجموعة مستعرضة الأزياء بألوان متألقة.
وكالعادة، حضر نجم كرة القدم المعتزل ديفيد بيكام زوج فيكتوريا وأطفالهما عرض الازياء حيث تعتبر عائلتها الداعم الاول لها في مسيرتها منذ ان دخلت مجال الموضة ودائماً ما تتواجد في الصفوف الأمامية.
كما احتفلت فيكتوريا (44 عاماً) بالذكرى العاشرة لإطلاق العلامة التجارية التي تحمل اسمها ضمن أسبوع الموضة اللندني.
كانت هذه تفاصيل خبر عائلة فيكتوريا بيكام تدعمها في أسبوع الموضة اللندني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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