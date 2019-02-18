تطور جديد في أزمة أحمد عز وزينة بشأن مصاريف دراسة توأميهما!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أجلت محكمة مصرية استئناف الفنان المصري أحمد عز ضد الفنانة زينة لرفضه دفع المصاريف الدراسية لنجليه التوأمين عز الدين وزين الدين، لجلسة 18 مايو المقبل، لإصدار المستندات التي طلبها عز.

وكانت زينة طالبت طليقها الفنان أحمد عز بدفع مبلغ 29860 جنيها إسترلينيًا أو ما يعادلها 700 ألف جنيه مصري، مصاريف مدرسية للتوأمين أمام محكمة أول درجة مدينه نصر، وحصلت على حكم بإلزام أحمد بدفع المبلغ.

ولم يوافق أحمد عز بالحكم الصادر، وتوجه إلى المحكمة وقدم استئنافه، كما أوضح أسباب رفضه بأنه غير ملزم بمصاريف تعليم التوأمين خلال عام 2017/2018 لأنهما لم يبلغا السن الرسمية في التعليم الأساسي، وهي سن السادسة، حيث كانا في الرابعة من عمرهما.

كم أكد عز عدم خضوع المدرسة الدولية المقيد بها التوأمان لنظام التعليم المصري، ولم تشرف عليها وزارة التربية والتعليم.