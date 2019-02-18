إنجي وجدان: هكذا أنقصتُ وزني.. وطزّ بكلّ التّعليقات السلبية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة المصرية، إنجي وجدان، إنّها تؤمن بمبدأ مهمّ في حياتها، وهو "طظ" وذلك في جميع نواحي حياتها الشخصية، مشدّدة على ضرورة إيمان جميع السيدات، بهذا المبدأ، حتى يستطعنَ الاستمتاع بحياتهنّ.

وأضافتْ في لقاء خاصّ مع "فوشيا"، أنّها لم تكن طوال حياتها سمينة، ولكن كان شكل جسمها متناسقًا لحدّ كبير، وازداد في فترات معيّنة من حياتها، موضّحة، أنّها تحاول دائمًا، إنقاص وزنها لراحتها النفسية فقط، وليس من أجل أيّ شخص آخر.

وكشفتْ الفنانة إنجي وجدان، كيف استفادتْ من زيادة وزنها في تقييم نفسها، وقدرتها على فهم طبيعة جسمها، واختيار الملابس التي تناسبها.

يُذكر، أنّ الفنانة المصرية، إنجي وجدان، قدّمتْ العديد من الأعمال الفنية المتميّزة، أبرزها "تامر وشوقية، وجوز ماما، والرّجل العناب، وإتش دبور، وسمير وشهير وبهير، وولاد البلد".