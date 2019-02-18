ألبوم أنغام خلال أيام

اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: إستقرت الفنانة أنغام على طرح ألبومها الجديد "حالة خاصة جداً" يوم الخميس المقبل، وهو الألبوم المصري الذي تطلقه بعد نحو عامين من التحضيرات أصدرت خلالهما البوم خليجي العام الماضي.

وفي وقت تروج فيه أنغام لاغنيات الالبوم عبر حسابتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام قليلة، يأتي موعد طرح الالبوم مفاجئاً نسبياً خاصة وأن كل التوقعات كانت تشير إلى أنها ستؤجل طرحه لموسم الصيف المقبل.

المغنية المصرية تواصل في الالبوم الجديد التعاون مع شركة روتانا التي ستتولى توزيعه في مصر والوطن العربي بجانب اقامة حفل توقيع كبير في القاهرة، فيما ستقوم باحياء عدة حفلات فور طرح العمل.



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