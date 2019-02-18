حورية فرغلي بطلة "ياسمينا"

اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: تطل الفنانة حورية فرغلي في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "ياسمينا" الذي تقوم ببطولته ومن المقرر أن يشاركها فيه مجموعة من الفنانين الذين سيوقعون عقود التعاقد مع شركات الانتاج قريباً في مقدمتهم فيفي عبده وابتهال الصريطي.

ويتكتم صناع العمل عن تفاصيله بشكل كامل بوقت سيتم تصويره بشكل مكثف من أجل اللحاق بالعرض الرمضاني حيث يتوقع أن ينطلق التصوير قبل بداية مارس مع جدول زمني يضمن الانتهاء من الحلقات في المواعيد المحددة.

وتجسد فرغلي في المسلسل شخصية فتاة غجرية تكون محور الاحداث بتصرفاتها وسلوكياتها.

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