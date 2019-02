شكرا لقرائتكم خبر عن ليوناردو دى كابريو يشيد بقرار بكين بمنع تداول مزادات الآثار الثقافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالرغم من انشغاله ومرافقته لعدد كبير من نجوم هوليوود لتصوير فيلمه الجديد، إلا ان النجم العالمى ليوناردو دى كابريو، لم يتغافل عن توجيه الشكر لـ "بكين" بعد قرارها الأخير بمنع تداول مزادات الآثار الثقافية.

وأشاد نجم الأوسكار بقرار "بكين" بمنع تداول الآثار الثقافية وملاحقة المتورطون فى تلك المزادات، بعدما كانت تتيح الدولة الصينية قبل ذلك تداول تلك المزادات بشكل قانونى.

ونشر دى كابريو صورة لأحدى الآثار الثقافية موجهاً الشكر لـ "بكين" على قراراها الأخير، قائلاً: "أخبار جيدة من الصين حيث وافقت بكين على حظر جميع مزادات الآثار الثقافية العاجية هذا العالم، ووضعت ثالث أكبر مدينة فى الصين سياسة قوية للقضاء على ثغرة الآثار الثقافية التي خلفتها الصين بعد حظر تجارة العاج لعام 2017".

كما أشاد نجم الأوسكار بمجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية (NRDC) ، الذى يعمل بلا كلل لضمان التنفيذ الفعال لحظر الصين التجاري من العاج، مطالباً بتعميم القرار على جميع مدن الصين.



جانب من الآثار الثقافية التى منعتها بكين

يذكر أن الفنان ليوناردو دى كابريو يقوم حاليا إلى جانب براد بيت ومارجوت روبى بتصوير دوره فى فيلم Once Upon a Time in Hollywood إلى جانب عدد كبير من نجوم هوليوود مثل لورينزا ايزو وداكوتا فانينج وآل باتشينو وكيرت روسيل، والفليم من إخراج وتأليف كوينتين تارانتينو، وتقع أحداث الفيلم فى ولاية كاليفورنيا عام 1969.