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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. فستان كيم كاردشيان المثير للجدل من Thierry Mugler مصمم منذ 21 عاما والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيم كاردشيان ضجة كبيرة بإطلالتها أمس فى حفل " Hollywood Beauty Awards " لعام 2019 والذى أقيم فى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وكان اختيار كيم لفستانها السبب الحقيقى لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى، وتساءل الكثيرون عن دار الأزياء التى صممت هذا الفستان.
فستان كيم كاردشيان ذات الـ(38 عاما) كان من مجموعة تصميمات دار أزياء " Thierry Mugler " من مجموعة عام 1998، أى تم عرض هذا التصميم على الـrunway منذ 21 عاماً، حسب جريدة الديلى ميل البريطانية.
النجمة كيم كاردشيان الكثير (1)
النجمة كيم كاردشيان الكثير
النجمة كيم كاردشيان الكثير
النجمة كيم كاردشيان الكثير
النجمة كيم كاردشيان الكثير
النجمة كيم كاردشيان الكثير
النجمة كيم كاردشيان الكثير
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