مجدي الهواري ينعي شهداء الوطن بكلمات مؤثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: نعى المخرج مجدي الهواري، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، شهداء الحادث الإرهابي الذي وقع أول أمس. ونشر "الهواري" صورة لـ"بيادات" مُلطخة بالدماء ووضع داخلها مجموعة من الورود، وعلق: "يقوم الوطن لينحني إجلالاً لأرواح أبطاله، وتغيب الشمس خجلا من تلك الشموس، رحم الله شهداء الوطن". وكان الهجوم الإرهابي الذي وقع أول أمس السبت، قد أسفر عن استشهاد عددًا من أبناء القوات المسلحة، في حادث استهداف ارتكاز أمني بشمال سيناء.

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