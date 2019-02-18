بعد وفاته أمس.. أحلام تنعى ابن عمها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعت الفنانة الإماراتية أحلام، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، ابن عمها عمر الشامسي، الذي رحل عن عالمنا أمس الأحد.

ونشرت أحلام صورة له، وعلقت: "اللهم ارحم ابن عمي عبدك عمر الشامسي، واغفر له وعافه واعفو عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقّه من الخطايا والذنوب، ادعوا له إنه يسأل".

أحلام طرحت مؤخرًا أغنيتها "أبرحل" والتي حققت نجاحًا كبيرًا بعد طرحها على موقع يوتيوب، وهي من كلمات حسن عبدالعزيز، وتوزيع عصام الشرايطي.