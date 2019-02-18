شاهد.. يسرا اللوزي دون مكياج

كتبت - إيمان محمد

نشرت الفنانة يسرا اللوزي، صورة جديدة لها ظهرت خلالها بدون مكياج، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وعلقت يسرا على الصورة قائلة :" ما أبدو حقاً بعد 16 ساعة من التصوير و 4 ساعات من النوم.. الآن أبدأ يومًا جديدًا.. أتمنى

أن تستمتعوا بمسلسلاتي في رمضان 2019.. قمر هادى.. كلبش ٣ ".

وتفاعل الجمهور مع المنشور متمنين لها دوام النجاح والتفوق في حياتها الفنية والشخصية، ومعبرين عن اعجابهم بإطلالتها بدون مكياج.