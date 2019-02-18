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كتبت - إيمان محمد
أبو بكر، وليد أبو المجد وإشراف على الكتابة أمين جمال ومن إخراج مصطفى فكرى، ويشارك حسن البطولة مجموعة من الفنانين منهم سلوى خطاب، ناهد السباعي، شيماء سيف، هيدي كرم، محمود البزاوي، محمود الليثي، ايه سماحه، إنتاج ممدوح شاهين.
بدأ الفنان حسن الرداد، الثلاثاء الماضي، تصوير مشاهده في مسلسله الجديد "الزوجة الـ 18 " والذي من المقرر أن يخوض به سباق رمضان القادم للدراما.
ويشار إلى أن المسلسل تدورأحداثه حول كوميديا اجتماعية حول رجل أعمال شاب يتورط في مشاكل كثيرة بسبب زيجاته المتعددة.
"الزوجة الـ 18" تأليف محمد أبو السعد، خالد
كانت هذه تفاصيل خبر حسن الرداد يبدأ مشواره مع الزوجة الـ 18 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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