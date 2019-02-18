كتب امير فتحي في الاثنين 18 فبراير 2019 12:52 مساءً -

نشرت عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي فيديو عبر صفحتها الرسمية على انستغرام من الأجواء الرومانسية التي أمضتها مع زوجها وسام بريدي في عيد الحب. وقد ظهرت ريم وهي تُعانق زوجها وتراقصه على ألحان أغنية “قمره يا قمره”. وعلّقت ريم على الفيديو بالقول “أغنية ابنتنا المفضلة. أحبك زوجي.” إليكم الفيديو الذي نال أكثر من 200 ألف إعجاب:



كانت هذه تفاصيل خبر برومانسية تامّة.. ريم السعيدي تُراقص زوجها وسام بريدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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