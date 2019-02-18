رامز أمير يكشف عن الخدع البصرية في «حملة فرعون»... صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك المنتج المصري محمد السبكي، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»، بصور جديدة من كواليس تصوير فيلم «حملة فرعون».

الصور ظهر فيها كل من الفنان حمدي المرغني، و رامز أمير، و روبي، و المنتج محمد السبكي، ومحمد لطفي، ومحمود عبدالمغني. وعلق السبكي على الصور قائلًا: «من كواليس تصوير فيلم حملة فرعون».

ويظهر رامز امير في الصور، وهو مربوط بحبل، وذلك لحمايته من السقوط خلال ادائه بعض مشاهد الأكشن في الفيلم.

فيلم «حملة فرعون» تدور أحداثه في إطار تشويقي حول الشاب “يحيى” الشهير بفرعون، والذي يدير أكبر شبكة اغتيالات منظمة في مصر، ويضطر إلى التوجه إلى سوريا لتحرير حبيبته.​

من ناحية أخرى تعرض الفنان المصري عمرو سعد لإصابة خطيرة خلال أدائه بعض مشاهد الأكشن في الفيلم، ونشر فيديو له أثناء تلقي العلاج عبر صفحته الشخصية بموقع ” “إنستجرام”، وعلق عليه قائلًا: «الحمد لله على كل حال إصابة في مفصل الكتف أثناء التصوير بعض المشاهد العنيفة جدا في حملة فرعون دعواتكم».