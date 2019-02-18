نفاد تذاكر حفل عمرو دياب في جامعة مصر

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت إدارة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر، عن نفاد تذاكر حفل الفنان والمطرب المصري عمرو دياب، الذي سيقام بإستاد الجامعة يوم الجمعة 22 فبراير.

وتم تجهيز مسرح الحفل بأحدث وسائل التكنولوجيا، فى حين تم التنسيق مع الجهات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية للعمل على تفادي حدوث أي زحام أو مشكلات مرورية.

وكانت الجامعة قد طرحت تذاكر الحفل للبيع مبكرًا للجمهور، وحددت ٣ فئات لأسعار التذاكر وهي ٤٠٠ و٧٥٠ و١٠٠٠ جنيها.

وكان الإعلامي المصري عمرو أديب، قد مازح الفنان المصري عمرو دياب، خلال توقيعه مع رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، لإحياء عدد من الحفلات الفنية في السعودية خلال الفترة المقبلة.

وقال عمرو أديب، خلال توقيع الهضبة: «عمرو دياب طبعًا مش ناقص حفلات.. الحفلات زيادة، ولا ناقص صحة.. الصحة زيادة، ولا ناقص فلوس.. الفلوس زيادة»، وسط ضحكات الحضور، ورد عمرو دياب مازحاً: «يا عم ارحمنا بقى هو هنا وهناك».

والجدير بالذكر أن عمرو دياب، قد وقع عقد لإحياء عدد من الحفلات الفنية خلال عامي 2019و 2020 بالسعودية، وذلك بمشاركة عدد من نجوم الفن المصري.