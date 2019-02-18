شكرا لقرائتكم خبر عن معرض الدار البيضاء للكتاب يحقق رقما قياسيا والان مع التفاصيل

قالت وزارة الثقافة والاتصال المغربية إن المعرض الدولي للنشر والكتاب في الدار البيضاء الذي أسدل الستار عليه، الأحد، استقبل هذا العام عددا قياسيا من الزائرين تجاوز 550 ألفا، وفقا للعين الإخبارية.

ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن محمد الأعرج، وزير الثقافة المغربي، قوله إن المعرض استقبل أكثر من 550 ألف زائر مقابل 520 ألف زائر في الدورة السابقة.

وأضاف أن هذا العدد يُعَد رقما قياسيا تمَّ تسجيله لأول مرة منذ نشأة المعرض وأن هذه الدورة "كانت ناجحة بكل المقاييس وعلى جميع الأصعدة".

وأقيمت الدورة الـ25 من المعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء في الفترة من 7 إلى 17 فبراير/شباط الجاري.

وحلت إسبانيا ضيف شرف على المعرض الذي شاركت فيه أكثر من 700 دار نشر من 42 دولة.

وقال الأعرج إن المعرض شهد إقبالا كبيرا من الأطفال والشبان؛ ما يدل على أن الكتاب ما زالت له أهميته وقيمته.

وأضاف أن الهدف من المعرض هو الوصول إلى مجتمع المعرفة وجعل القراءة سلوكا يوميا لدى المواطن المغربي.

وتنظم المعرض سنويا وزارة الثقافة والاتصال بالتعاون مع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات واتحاد الناشرين المغاربة.