بالفيديو .. ياسمين صبري تتفاخر بتشابه ملامحها بالسعوديات

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - نشرت الممثلة ياسمين صبري فيديو لها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي سناب شات، وهي ترتدي الحجاب، وكانت في جلسة مع أصدقاءها ولكنهم ظهروا في الفيديو فقط بصوتهم أثناء إجابتهم على سؤالها.

وخلال الفيديو، طرحت صبري سؤالا عن ملامحا لأصدقاءها، وهي إن كانت تشبه نساء بلاد معينة، وردت عليها إحدى صديقاتها بأنها تشبه السوريات، الأمر الذي نفته صبري لأن أغلب السوريات عيونهم ملونة وشعرهم أشقر، وهي ليست كذلك تماما.

وقالت أخرى أنها تشبه اللبنانيات، لترد عليها صبري: "هيضحكوا علينا".

وعن أحدث مشروعاتها الفنية، ستشارك صبري السباق الرمضاني لسنة 2019، بمسلسل "حكايتي" ويعد هذا المسلسل هو أول بطولة مطلقة لها.