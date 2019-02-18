تامر حسني يتصدر تريند اليوتيوب .. تعرفي على عدد المشاهدة الخيالية في يومين فقط

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - يعد الفنان تامر حسني من أشهر فنانين الوطن العربي، لحرصه الدائم على إختيار الأغاني الهادفة والتي تترك علامة وأثرا ليس في قلب محبيه فقط، ولكن في قلب أي أحد يستمع إليه.

وأضاف تامر حسني نجاح كبير، إلى جانب نجاحاته السابقة، بكليب "ناسيني ليه" الذي تخطى الـ 4 مليون مشاهدة خلال يويمين من طرحه فقط.

وقد تصدر تريند اليوتيوب وأصبح أيضا رقم واحد في البحث على موقع البحث "جوجل".

وشاركه البطولة في الفيديو كليب الفنانة أسيل عمران، التي أشاد الجمهور بتمثيلها على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

كليب "ناسيني ليه" من إخراج سعيد الماروق، وكلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، وتوزيع موسيقي وسام عبد المنعم، ومكساج هاني محروس، وفكرة تامر حسني.